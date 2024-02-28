Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek için mücadele edecek. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:40
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle kupaya veda etmesinin ardından Trabzonspor, PAPARA PARK'ta kupayı 10. kez müzesine götürmek için yarışacak. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Süper Lig'in son 3 maçından namağlup ayrıldı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Menier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Opoku, Hamza, Lima, Berkay, Aleksic, Davidson, Deniz, Figueiredo, Piatek

👉TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE👈

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

SAĞLAM YÖNETECEK

ZiraatT ürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK

Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.

HAYDİ PAPARA PARK'A

Başakşehir sınavı kapalı gişe oynanacak. Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösteriyor. Satışa çıkan biletlerin çok büyük bir kısmı kombinelerle birlikte satıldı ve şu ana kadar 35 bin biletin el değiştirdiği öğrenildi. Satışı beklenen yaklaşık 2 bin 600 biletin de hızla tükenmesi bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK çeyrek final turu
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP'den meclis üyeliğini... 'DEM'li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş'a el çektirilir mi?
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan!
Bir Fred daha geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına yarı final aşkına! İşte Avcı'nın ilk 11'i
Enis Destan: Hayalimdeki lig...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Namaz vakitleri İstanbul | 28 Şubat 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir Fred daha geliyor! Bir Fred daha geliyor! 10:15
Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:58
Trabzonspor - Başakşehir maçı detayları! Trabzonspor - Başakşehir maçı detayları! 09:54
VakıfBank yarı final için sahada! VakıfBank yarı final için sahada! 09:53
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! 09:52
Galatasaray'ın Kupa'da konuğu Karagümrük! Galatasaray'ın Kupa'da konuğu Karagümrük! 09:34
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! İşte o paylaşım 09:31
Kartal'a sert sözler! 'Tam bir felaket' Kartal'a sert sözler! 'Tam bir felaket' 09:07
Bonucci'ye şok eleştiri! "Verilen paraya yazık" Bonucci'ye şok eleştiri! "Verilen paraya yazık" 08:49
Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hazm maçı ne zaman? 08:47
Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman? Al Wahda - Al Taawon maçı ne zaman? 08:35
Al Raed - Al Feiha maçı ne zaman? Al Raed - Al Feiha maçı ne zaman? 08:30