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TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, Papara Stadyumu'nda oynanacak maçta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Burak Şeker, kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 10:20
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TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE!

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen, Orsic kadroda yer almayacak. Onuachu ve Pepe görev verilmesi halinde Adana Demirpsor'a karşı forma giyebilecek.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Semih, Gravilon, Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf, Emre, Mendoza, Balotelli

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