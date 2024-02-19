Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – DAHA FAZLASI
Trabzonspor, 4 haftalık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta Hatay'ı yenerken, en üst seviyede istatistiklerine imza atmıştı. Rakip ceza alanı içinde 51 kez topla buluşarak rekor kırmıştı. 'Bu durum Trabzonspor'un iyi oynamasından mı yoksa Hatayspor'un kötü oyunundan mı kaynaklandı. Bunu bordo mavililerin önümüzdeki haftalardaki performansına bakarak değerlendirmek daha doğru olur' demiştim. Fırtına, Pendik karşısında 65 dakika çok olumsuz bir görüntü verdi. Hatta ikinci yarıda Mendy'nin stopere geçmesine rağmen oyun düzelmedi.