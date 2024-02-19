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Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Pendikspor - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:12
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Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – DAHA FAZLASI

Trabzonspor, 4 haftalık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta Hatay'ı yenerken, en üst seviyede istatistiklerine imza atmıştı. Rakip ceza alanı içinde 51 kez topla buluşarak rekor kırmıştı. 'Bu durum Trabzonspor'un iyi oynamasından mı yoksa Hatayspor'un kötü oyunundan mı kaynaklandı. Bunu bordo mavililerin önümüzdeki haftalardaki performansına bakarak değerlendirmek daha doğru olur' demiştim. Fırtına, Pendik karşısında 65 dakika çok olumsuz bir görüntü verdi. Hatta ikinci yarıda Mendy'nin stopere geçmesine rağmen oyun düzelmedi.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Çünkü Uğurcan'ın gönderdiği toplarla havadan oynama düşüncesi çok yanlıştı. Nitekim 65. dakikada topu yere indirdikten sonra pozisyon bulmaya, oyunu net bir şekilde hücum ve savunmada kontrol etmeye başladılar. Özellikle de sağ bek Meunier, geldiği günden bu yana sağ koridoru çok iyi kullanıyor. Hücuma çıkarak, Visca ile ikili oyunlar yaparak önemli katkılar sunuyor.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunun karşılığına asistle ve oluşturduğu pozisyonlarla da almış oldu. Topa 83 kere temas eden Meunier, maçın da en etkili ismiydi. Rakip ceza sahasına 21 kez giren Trabzonspor aynı zamanda 10 pas dizisini 3 kez tekrarladı. Bunun gelişmesi gerekir. Bu veriler geliştiğinde daha fazla gol atan, daha fazla rakip ceza alanına giren, topu rakibe vermeyen daha güçlü bir Trabzonspor olacak.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Meunier'in gelmesi Trabzonspor'un sezon başından bu yana bireysel yaptığı yanlış olan hücum aksiyonlarını daha organize hale getirdi. Pas dizisi ve ritmini artırdı. Bunun aynısının sol koridorda uygulanması gerekir. Eğer rakipler sağ koridoru kapatırsa soldan da organize atak yapılmalı. Meunier yalnız savunma ve hücum katkıları ile değil, kazanma tutkusu ve profesyonelliği ile de çok önemli rol model olacağını ve bir sağ bekten çok daha fazlası olduğunu kısa sürede gösterdi.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ALTIN ANAHTAR!

İlk yarıda Süper Lig seviyesinin çok altında bir oyun oynandı Pendik'te. Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki futbolunu övmüş ve 'Abdullah Avcı sonunda bir oyun buldu. Tam da Trabzonspor taraftarının seveceği bir oyun bu' demiştik. Dile kolay o maçta 51 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş ve 7 net gol pozisyonuna girmişti bordo-mavililer. Dün ilk yarıda tel tel dökülen Trabzonspor'u izlerken, 'Bu takıma ne olmuş!' dedim. Takım üst üste 3 pas yapamıyordu, sürekli Uğurcan Çakır'a geri pas atılıyordu, Meunier dışında sorumluluk alan oyuncu yoktu.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Mendy ve Berat ikilisi, çok defansif kalıyor. Orta sahada hücuma katkı verecek oyuncusu yoktu Trabzonspor'un. Abdullah Avcı ikinci yarıya başlarken bu yüzden Fernandez'i çıkarıp, orta sahaya Umut Güneş hamlesi yaptı. Mendy de stopere geçti. Orta saha, Umut hamlesi ile direnç kazandı. Top yapmaya başladı. Ama herkesin kafasında şu soru vardı. Kadroya alınan Pepe ve Onuachu ne zaman oyuna girecek? Öyle ya, bu oyuncular tatilden gelmedi. Afrika Kupası'nda final oynadı. Sahada takır takır oynayan bir takım olur da 'Hoca gerek duymadı bu iki yıldıza!' derim. Ama sahada bir oyunu yoktu Trabzonspor'un. Ta ki 60. dakikaya kadar.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu dakikadan sonra biraz Bardhi, biraz Visca hareketlendi. Thomas Meunier daha fazla öne çıkmaya başladı. 75. dakikaya kadar belki de sahanın en etkisiz oyuncusu Trezeguet, net bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi. Bu golden sonra Pendikspor'un direnci kırıldı. Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamaya başladı. Maçın yıldızı Thomas Meunier, bu maçta da sahneye çıkarak harika bir asist yaptı. Enis Destan da jeneriklik bir kafa vuruşu ile maçın skorunu ilan etti. Abdullah Avcı skoru aldıktan sonra önce Pepe'yi, sonra da Ounachu'yu oyuna aldı. Trabzonspor'un ilk yarıdaki futbolu, büyük takım oyunu değildi.

Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah Avcı'nın futbolcularına bu maçın ilk 45 dakikasını izletmesi lazım. Ve şu soruyu da sorması gerekir. 'Müsait pozisyonda bile neden hep Uğurcan Çakır'a geri pas atma ihtiyacı duydunuz?' Trabzonspor'un 'altın anahtarı' Thomas Meunier'i ise büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Sahaya yaydığı enerji, oyun ciddiyeti, hamle zamanlaması, sezgileri, topla iletişimi olağanüstü… Oyun zekası ile rakibi uyutup, skor tabelasına katkı veriyor. Çok büyük bir oyuncu. Çok büyük bir transfer. Defansta lider, hücuma çıktığında durdurulamaz bir silah… Takımı ve ligimizi tanıdıkça çok daha başarılı olacak. Trabzonspor, kazanarak üçüncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Enis Destan, yürekli bir forvet. Onuachu'nun yokluğunda elinden geleni yaptı. Onuachu döndü ama Enis Destan'ın bundan sonraki maçlarda da süre almaya devam etmesi lazım.

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