Spor yazarları Pendikspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Meunier'in gelmesi Trabzonspor'un sezon başından bu yana bireysel yaptığı yanlış olan hücum aksiyonlarını daha organize hale getirdi. Pas dizisi ve ritmini artırdı. Bunun aynısının sol koridorda uygulanması gerekir. Eğer rakipler sağ koridoru kapatırsa soldan da organize atak yapılmalı. Meunier yalnız savunma ve hücum katkıları ile değil, kazanma tutkusu ve profesyonelliği ile de çok önemli rol model olacağını ve bir sağ bekten çok daha fazlası olduğunu kısa sürede gösterdi.