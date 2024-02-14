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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier'den etkili başlangıç!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Thomas Meunier bordo mavililere çabuk uyum sağladı. Futbolcu gösterdiği performansla taraftarların kısa süre içerisinde beğenisini kazandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier'den etkili başlangıç!

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Trabzonspor'un devre arasındaki tek transferi olan Thomas Meunier, kısa sürede sağladığı uyum ile dikkatleri çekti. Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Eren Elmalı'ya yaptığı asistle takıma beraberliği getiren gole büyük katkı sağlayan Belçikalı sağ bek, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi. Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Trendyol Süper Lig maçı olan Hatayspor sınavında da yaptığı asistle bir ilke imza attı. Meunier, bordo-mavili forma ile çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Karadeniz devi ile ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta asist yapan Meunier, taraftarların gönlüne şimdiden taht kurdu. İki maçta iki asistle yıldızlaşan oyuncu, Hatayspor maçı sonrası sosyal medya hesabından "Daha iyi bir ilk iç saha maçı hayal edemezdim! Harika takım arkadaşları, harika galibiyet, harika Trabzonspor! Bize her yer Trabzon" paylaşımını yaptı. Spor yorumcuları, 32 yaşındaki oyuncunun Visca ile sağ kanatta iyi uyum yakaladığını ve ilerleyen haftalarda daha fazla katkı vereceklerini belirttiler. 1.91 boyundaki savunmacı; etkili ve isabetli pasları, hücuma verdiği destek ve boş alanlar oluşturmasıyla tam not aldı.

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