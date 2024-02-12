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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Ali Şansalan, Trabzonspor - Hatayspor mücadelesinde düdük çalacak. Maç öncesi 37 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Hatayspor’u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatayspor ise çıkış yakalamak için zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:40
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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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