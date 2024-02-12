Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Bu kritik karşılaşma öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

8. maçı oynuyoruz. Afrika Kupası başladıktan sonra bizden ayrılan oyunculardan 8 haftadır ayrıyız. İlk 11'de 7-8 oyuncunun olmadığı bir süreçte taraftarımızı üzdüğümüz bir takım sonuçlar aldık. Ama bugün koyduğumuz hedefte her iki kulvarda da varız. Bu geçiş sürecinden sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Taraftarı çok seviyoruz. Bu süreci iyi analiz edip bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Umut Bozok, 2 sene önce benim aldığım ve zaman zaman kullandığımız bir oyuncu. Ayrılmak isteyenler var ama onu kullanmak istiyoruz. Buranın sözleşmeli oyuncusu.

Taraftarlar yeni bir yüz, transfer isteyebilir ama kulübümüzü borcun altına sokmak istemedik. Bu seneki hedefimiz baktığımızda 1 ile 2 ayrıldı. Bu süreçte artık sabır istiyoruz.