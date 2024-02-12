Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:08
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı'dan flaş transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Bu kritik karşılaşma öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

8. maçı oynuyoruz. Afrika Kupası başladıktan sonra bizden ayrılan oyunculardan 8 haftadır ayrıyız. İlk 11'de 7-8 oyuncunun olmadığı bir süreçte taraftarımızı üzdüğümüz bir takım sonuçlar aldık. Ama bugün koyduğumuz hedefte her iki kulvarda da varız. Bu geçiş sürecinden sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Taraftarı çok seviyoruz. Bu süreci iyi analiz edip bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Umut Bozok, 2 sene önce benim aldığım ve zaman zaman kullandığımız bir oyuncu. Ayrılmak isteyenler var ama onu kullanmak istiyoruz. Buranın sözleşmeli oyuncusu.

Taraftarlar yeni bir yüz, transfer isteyebilir ama kulübümüzü borcun altına sokmak istemedik. Bu seneki hedefimiz baktığımızda 1 ile 2 ayrıldı. Bu süreçte artık sabır istiyoruz.

DİĞER
O da doğal güzel değilmiş! Ünlü oyuncu Mine Tugay estetik harikası çıktı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Hatayspor | 11'ler açıklandı
Biletler satışa çıktı!
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! 16:44
Avcı'dan flaş transfer sözleri! Avcı'dan flaş transfer sözleri! 16:36
Volkan Demirel'den G.Saray'a teşekkür Volkan Demirel'den G.Saray'a teşekkür 16:27
Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! 16:05
Korkunç olay! Futbolcuya sahada yıldırım çarptı Korkunç olay! Futbolcuya sahada yıldırım çarptı 16:01
"TFF ile önemli bir başlangıç yaptık" "TFF ile önemli bir başlangıç yaptık" 15:53
Daha Eski
F.Bahçe'de Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu F.Bahçe'de Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu 15:52
Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi! Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi! 15:45
Münih'te ortalık karıştı! Tuchel... Münih'te ortalık karıştı! Tuchel... 15:27
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:15
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:08
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 15:02