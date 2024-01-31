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Trabzonspor'da Camara apronda! Transfer...

Trabzonspor bir süredir görüşme halinde olduğu Mady Camara 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Sıra artık Yunan ekibinin yönetimi ile anlaşmaya geldi. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da Camara apronda! Transfer...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer operasyonuna devam ediyor. Karadeniz devinin önceliği orta saha ve sağ bek takviyesi. Gündemde birçok isim var ancak bazı futbolcular somut hale gelmeye başladı. Bunlardan biri Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Mady Camara. 8 numara pozisyonunda görev yapan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli orta saha önerilmişti. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını aldıktan sonra Camara'nın menajeriyle temasa geçti ve taraflar 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ancak oyuncunun Olimpiakos ile 6 aylık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Yunan kulübünün ikna edilmesi gerekiyor. Pire ekibi, oyuncunun bedavaya gitmesini istemiyor, bordo mavililer ise bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor. Camara'nın kulübü ile görüşerek sorunu çözmesi bekleniyor. Ardından imzalar atılacak. 2018 yılında Olimpiakos'a katılan 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor.

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