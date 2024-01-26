Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür sözleri! "Ayrılık..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediğini belirten Doğan, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Biz bu mücadeleyi taraftarımızla birlikte vermek zorundayız. Trabzonspor camiası bir olmak, birlik olmak, var gücüyle kenetlenmek zorunda."

"ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"

"Trabzonspor camiası birlik olmak zorunda. Son maçlarda kadromuzun önemli oyuncularından mahrum olarak sahaya çıkıyoruz. Ama her şekilde ligde üçüncü sıradayız ve Avrupa hedefinden uzaklaşmış değiliz. Sonuçlardan memnun değiliz. Bu sonuçları biz de hocamız da kabullenmiyoruz. Hedefe ulaşmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

"BU BENİM BOYNUMUN BORCU"

"Biz bu mücadeleyi bir şekilde taraftarlarımızla sürdürmek zorundayız. Trabzonspor camiası birlik olmak zorunda. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz memnun değiliz ve buradan çıkabileceğimize de inanıyoruz. Ben öncelikle Trabzonspor'un ekonomisini kurtarmak zorundayım. Bu benim boynumun borcu. Asla bu konuda taviz vermeyeceğim. Kim ne derse desin, önemli değil."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi. Şu anda kulüp bakıyor. İyi bir teklif gelirse değerlendiririz. İyi olan teklife de Abdülkadir sıcak bakmıyor. Dolayısıyla şu an konu ortada."

"TRANSFERDE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARI ALINCA..."

"Bu borçları, maaşları ödeyecek paraları bulmak zorundayız. Sahada ağırlığını koyabilecek, herkesin konuşacağı isimleri Trabzonspor'a katmak zorundayız. Çünkü bu show business. İşi en zor yönetimlerden biriyiz, çünkü hepsini yapmak zorundayız. Deplasmana gittiğimde aldığım para, yenersem kiraladığım uçağın parasını karşılamıyor. Biz geldiğimizde euro 19 liraydı, şu an 34 lirayı konuşuyoruz, belki yıl sonunda 40 lirayı konuşacağız. Allah göstermesin, kötü şeyleri konuşmak zorunda kalmayalım. Biz bu paraları içeri sokamasak, Trabzonspor'un borcu için hangi rakamları konuşuyoruz, düşünelim. 4 milyar TL borcun faizi 2 milyar. Her geçen gün kur baskısı. Trabzonspor kendini kollamak zorunda. Ahlanacak vahlanacak durum yok. Üst üste 2 mağlubiyet ister miyiz! İşimizden gücümüzden sağlığımızdan olduk. Sabah akşam bunun sıkıntısıyla yaşıyoruz. Durumun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Bizler, hocamız, takım da rahatsız. Transferde görüştüğümüz oyuncuları alınca farklı bir hikaye konuşacağız. Benim maddi desteğe değil camiamın manevi desteğine ihtiyacım var. Bu şehrin çocuğunun buna ihtiyacı var."