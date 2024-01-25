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Trabzonspor moral peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Rizespor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyeti unutmak için 3 puan hedefliyor. İşte bordo-mavililerin muhtemel 11'i... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor moral peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Rizespor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün komşusu Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Papara Park'taki son karşılaşmasında Galatasaray'a 5-1 kaybeden ve tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan bordo- mavililer, yeşil-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. İlhan Palut önderliğindeki ev sahibi Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve

ATMACA İDDİALI

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başarılı sonuçlar elde etti. İlk 5 içine girmenin hayalini kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldi. Kupa ve ligdeki son iki maçını kaybeden Atmaca da bugün moral peşinde.

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Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, bugün Rize deplasmanında da ileri uçta oynayacak. 21 yaşındaki forvet, Rize'de de serisine devam etmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Mochi, Hojer, Emirhan, Taha, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

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