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Trabzonspor'da Batista Mendy'den transfer sözleri! Manchester City ve Real Madrid...

Trabzonspor’un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini belirterek, gelecek yıllarda ise Manchester City ve Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 12:35
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Trabzonspor'da Batista Mendy'den transfer sözleri! Manchester City ve Real Madrid...

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

"SAHADA SAVAŞAN HER ŞEYİMİ VEREN BİR OYUNCUYUM"

Sahada çok savaşan ve her şeyini takıma veren bir oyuncu olduğunu söyleyen Mendy, "Herkesin kendine has özellikleri var, benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyimi takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Maç içinde zaman zaman kaybolan konsantrasyon. Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜCÜM OLSAYDI HATALI HAKEM KARARLARINI DEĞİŞTİRİRDİM"

Hatalı hakem kararlarının oyuncuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Fransız futbolcu, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor" diye konuştu.

Mendy, örnek aldığı futbolcuların ise Paul Pogba ve Yaya Toure olduğunu sözlerine ekledi.

"MANCHESTER CITY VE REAL MADRID'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmanın öncelikli hedeflerini arasında olduğunu belirten Mendy, "Tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid" ifadelerini kullandı.

"LAKABIM BATISTA BOOM"

Mendy, bir lakabının olduğunu da belirterek, "Evet, adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Catch isimli programda bir dövüşçünün adıydı. Çocukken hem adaş, hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu, Batista Boom. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

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