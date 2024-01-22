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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'tan veda mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, sosyal medya hesabından Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'ın veda mesajını paylaştı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 23:35
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'tan veda mesajı

Trabzonspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili taraftarlara veda mesajı gönderdi.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta her güzel anın bir sonu vardır. Sanıyorum benim adıma da şu an doğru zaman. Neredeyse 3 yılın sonunda artık sizlere elveda deme vakti. Ve tabii ki bu 3 yılda her koşuldaki desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bence birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Her zaman kalbimde olacak çok güçlü anlar yaşadık. Tabii ki zor anlarda vardı ama bu zor zamanlar sizi daha güçlü kılar. Birbirinizi daha derinden seversiniz bu da benim için çok önemli. Sizlere tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum. Kulüpteki ilk günümden itibaren beni içinize kabul ettiniz. Ve kendi adıma da şunu ifade etmek istiyorum bilmenizi isterim ki bu 3 yılda sözleşmemin her gününde hep yüzde yüzümü verdim. Sizi her zaman seveceğim ve her zaman kalbimde olacaksınız. Çok teşekkürler."

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