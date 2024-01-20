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Okay Yokuşlu geri mi dönüyor? Trabzonspor...

Süper Lig'de Abdullah Avcı sonrası yükselişe geçen Trabzonspor'da transferde hareketlilik sürüyor. Bordo-mavililer, daha önce formasını giyen Okay Yokuşlu için yakın temasa geçti. TS HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:51
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Okay Yokuşlu geri mi dönüyor? Trabzonspor...

İngiltere'den transfere dair dikkat çekici bir haber geldi.

Sunderland Echo'da yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre West Bromwich Albion, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Isaac Hayden ile ilgileniyor. Bu gelişme sonrası Okay Yokuşlu'nun ayrılma ihtimali de artıyor.

Haberin detayında, "Okay Yokuşlu, Blackburn'e karşı oynan son maç ortalamanın altında kaldı. Hayden, bu ocak'ta imzalanırsa Türk orta saha oyuncusunun takımdan ayrılık süreci hızlanabilir." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeler sonrası Okay Yokuşlu için Trabzonspor iddiaları güçlendi.

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