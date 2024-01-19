Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u ağırladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u ağırladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u ağırladı. Başkan Doğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Murat Kurum için "Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 23:07
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u ağırladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğlur Doğan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Murat Kurum'a teşekkür etti ve kendisine başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...
Başkan Erdoğan'dan Yalova'daki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup!
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı
Fırtına'da iki kadro dışı kararı!
KYK bursu ne zaman, hangi durumlarda kesilir?
Kağıthane'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ocak 2024)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (20 Ocak 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Murat Kurum'u ağırladı Trabzonspor, Murat Kurum'u ağırladı 23:04
Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı! Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı! 23:02
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 22:54
Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi... Okereke'den Beşiktaş'a haber var! Transferi... 20:54
F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! 20:24
Zalgiris - Fenerbahçe Beko | CANLI Zalgiris - Fenerbahçe Beko | CANLI 20:00
Daha Eski
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! 19:24
Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! 18:46
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 18:34
G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! 18:28
Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... 18:05
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı 17:52