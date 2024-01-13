Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da sarı kart alarmı! Galatasaray maçı öncesi...

Trabzonspor'da sarı kart alarmı! Galatasaray maçı öncesi...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Bordo-mavililerde sarı kart alarmı verildi. Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da sarı kart alarmı! Galatasaray maçı öncesi...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Rıza Çalımbay'dan flaş Beşiktaş sözleri! Şaşırtan şampiyonluk favorisi...
Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 29 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!
Beşiktaş'ta neşter vuruluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman?
Fırtına transferde atağa kalktı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 13 Ocak Cumartesi
ÜÇ AYLAR ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR? | Üç aylar orucu hangi günler tutulur, nasıl niyet edilir?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ocak rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! F.Bahçe'nin yıldızı teklifi reddetti! 12:19
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 11:46
G.Saray teklifini yaptı! Transferde zorlu rakipler G.Saray teklifini yaptı! Transferde zorlu rakipler 11:39
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? 11:35
Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Everton - Aston Villa maçı ne zaman? 11:31
F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! 11:29
Daha Eski
Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 11:20
Çorum FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? Çorum FK - Tuzlaspor maçı ne zaman? 11:16
Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:12
Afrika Uluslar Kupası Avrupa futbolunu çökertti! Afrika Uluslar Kupası Avrupa futbolunu çökertti! 11:08
Fırtına'da G.Saray maçı öncesi alarm! Fırtına'da G.Saray maçı öncesi alarm! 11:05
Alperen 29 sayı attı! Rockets kazandı Alperen 29 sayı attı! Rockets kazandı 11:02