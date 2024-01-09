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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye Cardiff City talip oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncuya İngiltere Championship ekiplerinden Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 16:35
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Enis Bardhi'ye Cardiff City talip oldu!

Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi'ye talip çıktı.

Yıldız oyuncuyu Erol Bulut'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Cardiff City istiyor.

The72'den derlenen haberde, İngiliz ekibi Bardhi'yi yetenek seviyesini arttırmak için alacakları belirdildi.

Cardiff City'nin Bardhi için ısrarlı olduğu ve Trabzonspor ile temaslara başladığı ifade edildi.

Yıldız oyuncu bordo-mavili ekibe 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Makedonyalı futbolcu bu sezon Fırtına ile 16 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol 2 asist yaptı.

İŞTE O HABER:

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