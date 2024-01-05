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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 3 isimle yollarını ayırıyor. Bordo-mavililerde Teklic, Kourbelis ve Umut Bozok ayrılığın eşiğinde. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:41
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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da yaprak dökümü! 3 isimle yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 3 isimle yollarını ayırıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre sezon başında transfer edilen Hırvat oyuncu Teklic'in Rusya'nın Ahmat Grozni takımına kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Sezon başında transfer edilen ancak şans bulamayan Kourbelis'in de ayrılığı gündemde... Yunan orta sahaya en ciddi talibin VavaCars Fatih Karagümrük olduğu öğrenildi. Kourbelis'in de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Uzun süredir maç kadrosuna alınmayan Umut Bozok ile de yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli santrforun menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu gelen haberler arasında...

Yakın zamanda hem Kourbelis hem de Umut Bozok'un durumlarının netleşeceği tahmin ediliyor.

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