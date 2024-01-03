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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Riccieli önerisi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerin son olarak gündemine Portekiz ekibi Famalicao'nun formasını terleten 25 yaşındaki Riccieli geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Riccieli önerisi!

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından Exclusivo, Nino transferinde yaşadığı aksaklıklar nedeniyle alternatifler üzerinde çalışan Karadeniz devine, Famalicao takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli'nin önerildiğini yazdı. Haberde, bordo-mavililerin scout ekibinin Brezilyalı savunmacı için olumlu rapor sunduğunu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere onay verdiğini duyurdu.

SADECE 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Famalicao'da performansıyla dikkat çeken 1.87 boyundaki futbolcu, aynı zamanda Portekiz ekibinin kaptanı... Famalicao, sambacının görev aldığı 10 maçta toplamda 10 gol yedi... Oynamadığı 5 karşılaşmada ise 8 kez geçit verdi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Sağ bekte de görev yapabilen Riccieli, Famalicao ile 137 maça çıktı, 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Kariyerinde sadece 3 kez direkt kırmızı gördü.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Riccieli, 2019 yılında Mirassol-SP'den Famalicao'ya transfer oldu. Şu anda kariyerinin en yüksek piyasa değeri olan 3 milyon euro'ya ulaşan Brezilyalı, bu sezon Portekiz liginde toplamda 10 maçta görev aldı. 2 maçta kırmızı kart cezası nedeniyle görev alamayan sambacı son 3 karşılaşmada ise kadroya alınmadı.

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