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Trezeguet kampa gitti

Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'ndan davet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trezeguet kampa gitti

Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'ndan davet aldı. Tecrübeli kanat oyuncusu kampa katıldı. Kupa 13 Ocak tarihinde başlayacak. 11 Şubat'ta final maçı oynanacak. Pepe de Fildişi Milli Takımı'na çağrılmıştı.

ANTRENMAN KEYİFLİ GEÇTİ

BORDO-mavililer, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışma dinamik ısınma ile başladı. Dengeye bağlantılı teknik çalışma ile devam etti. Kuvvet çalışması ile sona erdi. Akşam seansında ise çift kale maç oynandı.

UĞURCAN ÇOK HIRSLI

Fırtına'nın kaptanı Uğurcan Çakır dünkü antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekti. Günün ilk çalışmasında kuvvet antrenmanı yapıldı. Uğurcan burada farkını ortaya koydu. Akşam seansındaki idmanda ise tecrübeli eldiven çift kale maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

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