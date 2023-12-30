Teklic için karar anı

Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı Tonio Teklic, patlama yapamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Hırvat orta saha 1 milyon euro'ya alınmıştı. Teklic, yeni yıl sonrası Abdullah Avcı ile geleceği hakkında bir görüşme yapacak. Teklic'e bazı Türk kulüpleri ilgi gösteriyor.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRİYOR

FIRTINA geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçtan 6'sından galip ayrılırken, 1 maçı da kaybetti. Trabzonspor ilk yarılarında geriye düştüğü G.Saray, Çaykur Rize ve Adana Demir maçlarını mağlubiyetle tamamladı. İlk yarıları berabere biten Karagümrük, Sivas ve Başakşehir maçlarının sonuçları da yine berabere bitti. İlk yarısı berabere tamamlanan Kayserispor maçı ise kazanıldı.