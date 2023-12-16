2 isim listede

Afriquesport isimli site tarihin en iyi 10 Fildişi Sahilli oyuncusunu belirledi. Trabzonspor'un eski yıldızlarından Gervinho 5, Didier Zokora ise 8. basamaktan listeye dahil oldu. İlk sırada Manchester City'nin yıldızı Yaya Toure, ikinci basamakta ise eski Galatasaraylı Didier Drogba yer aldı.

TAM GAZ

Mendy'ye davet TRABZONSPOR, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Son hafta alınan Gaziantep FK galibiyetinin ardından takımda moraller de yükseldi. Karadeniz temsilcisi, ilk devrenin kalan bölümünde tüm maçları kazanarak üst sıralar ile puan farkını azaltmayı hedefli.

KAYIPSIZ GİDELİM

Bordo-mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda devre sonuna kadar 4'te 4 yapmayı hedeflediklerini, bunun ilk ayağını da 3 puanla kapadıklarını söyledi. Usta hoca, İstanbulspor, Başakşehir ve Ankaragücü'nü de yenerek önemli bir seri yakalamaları gerektiğini hatırlattı.