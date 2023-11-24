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İspanyol basını yazdı: Trabzonspor'dan Isco harekatı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Bordo-mavililer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Real Betis'in 10 numarası Isco'nun Fırtına'ya gidebileceğini yazdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:27
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İspanyol basını yazdı: Trabzonspor'dan Isco harekatı!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir yapılamaya giden Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bordo-mavililer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fırtına'nın Real Betis'te forma giyen Isco ile temasta olduğu öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; Isco'nun Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, Trabzonspor'un bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek istediğine vurgu yapıldı.

Trabzonspor'un 31 yaşındaki 10 numara için ısrarcı olduğu iddia edilirken yapılan değerlendirmede, "Türkler, Isco transferini hemen sonlandırmak istiyor. Yetkili menajer, Real Betis ile pazarlıkta. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Isco sezon bitimini beklemeden Trabzonspor'un formasını giyebilir" ifadelerini kullanıldı.

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