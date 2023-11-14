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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan devre arasında Thiago Alcantara bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın başına teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerde devre arası için transfer çalışmaları hızlanırken gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Fırtına'nın Liverpool'un İspanyol yıldızı Thiago Alcantara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar....

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 10:11
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan devre arasında Thiago Alcantara bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Fırtına yaz transfer döneminde de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen İspanyol maestro Thiago Alcantara için yeniden düğmeye bastı.

Liverpool'da bu sezon hiç süre alamayan ve gözden çıkarılan 32 yaşındaki tecrübeli yıldızın menajeriyle görüşmelere başlanırken deneyimli oyuncunun da bu ilgiye sıcak baktığı öğrenildi.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Thiago Alcantara kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünya devlerinin formasını terletmesinin ardından Liverpool'a transfer olmuştu.

Yıldız isim 46 kez ise İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.

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