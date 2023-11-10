Trabzonspor 2-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bu heyecan dolu mücadeleden Trabzonspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 59. dakikada Trabzonspor'dan sahneye Onuachu çıktı ve karşılaşmada gol perdesini açtı.

Maçın 77. dakikasında bu kez Tümosan Konyaspor'dan Prip skora dengeyi getirdi.

Mücadelede 85. dakikada Onuachu bir kez daha sahneye çıktı ve şık gol vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu mücadelenin ardından Trabzonspor 22 puanla ligde 3. sırada yer aldı.

Tümosan Konyaspor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.