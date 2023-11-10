Haberler Trabzonspor Trabzonspor 2-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 2-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 22:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 2-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bu heyecan dolu mücadeleden Trabzonspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 59. dakikada Trabzonspor'dan sahneye Onuachu çıktı ve karşılaşmada gol perdesini açtı.

Maçın 77. dakikasında bu kez Tümosan Konyaspor'dan Prip skora dengeyi getirdi.

Mücadelede 85. dakikada Onuachu bir kez daha sahneye çıktı ve şık gol vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu mücadelenin ardından Trabzonspor 22 puanla ligde 3. sırada yer aldı.

Tümosan Konyaspor ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Beşiktaş teknik direktör aday listesi: Burak Yılmaz’ın istifası sonrası Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayı kim olacak?
Yargıtay'dan AYM'ye hukuk dersi: AYM'nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz!
Visca: Uzun bir yol bizi bekliyor!
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 10 Kasım
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Saniyelik bir karardı!" "Saniyelik bir karardı!" 22:20
Onuachu'dan Ibrahimovic golü! Onuachu'dan Ibrahimovic golü! 22:02
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 21:58
Antalyaspor farklı kazandı! Antalyaspor farklı kazandı! 21:55
F.Bahçe'den TFF'ye yanıt F.Bahçe'den TFF'ye yanıt 21:25
‘Sen bizim kahramanımızsın’ diyorlar! ‘Sen bizim kahramanımızsın’ diyorlar! 20:39
Daha Eski
Hatayspor G.Saray maçına hazır! Hatayspor G.Saray maçına hazır! 20:23
Haaland: Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez! Haaland: Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez! 20:15
Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? Çalımbay açıkladı! Görevde ne kadar kalacak? 18:46
Abdullah Avcı: Biraz sabır istiyorum Abdullah Avcı: Biraz sabır istiyorum 18:46
F.Bahçe'de A. Demirspor mesaisi başladı! F.Bahçe'de A. Demirspor mesaisi başladı! 18:38
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Yer yerinden oynayacak 18:22