Paul Onuachu: Saniyelik bir karardı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken bu mücadeleye Paul Onuachu damga vurdu.

Futbolcu kaydettiği 2 gol ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Onuachu'dan bu mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ONUACHU'NUN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda kötüydük. İkinci yarı ise toparlandık ve oynadığımız futbolla hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Bu bir takım zaferi.

Aslında golle ilgili neler söyleyebilirim ben de bilmiyorum. Top ayağıma veya kafama gelmedi. Bir saniyede doğru kararı almak zorundaydım. Saniyelik bir karardı. Tarif etmesi, anlatması zor. O an karar vermeniz gerekiyor.