"Ahlaksızlık terbiyesizlik"

Trabzpnspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından başkan Ertuğrul Doğan sert ifadeler kullandı. Doğan "Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onayıyla yapacak. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada bir hakem sahtekarlığı vardı. Benim dediklerim sadece Trabzonspor için geçerli değil" dedi.

HAKEMLİK YAPMASIN

Ertuğrul Doğan şöyle konuştu: "Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular böyle çok zorlanacak insanlar değiliz. Bu terbiyesizliğin artık bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!"