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TRABZONSPOR HABERLERİ - Umut Bozok Fırtına'dan ayrılacak mı?

Son dakika Trabzonspor haberleri... Büüyk umutlarla geldiği Trabzonspor'da bu sezon istediği süreleri alamayan Umut Bozok'un takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 14:52
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Umut Bozok Fırtına'dan ayrılacak mı?

Trabzonspor'da geçen sezon sonradan oyuna girdiği maçlar da dahil 27 karşılaşmada görev alan, 8 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Umut Bozok, bu sezon henüz golle tanışamadı.

Geçen sezon Süper Lig'de ilk golünü 2. hafta atan Umut Bozok, bu sezon ise 5. hafta oynanan Beşiktaş maçıyla yedek kulübesine hapsoldu. Sezonun ilk 3 haftasında maçlara 11'de başlayan ancak golle tanışamayan oyuncu ilk olarak formasını genç futbolcu Enis Destan'a kaptırmıştı.

Ardından Onuachu'nun da transferiyle birlikte bordo–mavillierde 3. forvet konumuna gelen Umut Bozok, 5 haftadır kadroya girmesine rağmen süre alamadı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Kasımpaşa'da gol krallığı yaşadıktan sonra, Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen oyuncunun 2 sezonda yaşadığı bu düşüş bir hayli dikkat çekici bulundu.

Umut Bozok, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021–22 sezonunda 38 maçta 20 gol atmıştı.

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