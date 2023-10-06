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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Adana Demisrpor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kadir Sağlam'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşmaya 5 kişi eksik çıkacak olan bordo-mavililer, mutlak 3 puan için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana Demisrpor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 14:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 14:51
ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Adana Demisrpor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. haftada devam ediyor. Trabzonspor, Yeni Adana Demirspor Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Bordso-mavililerde 5 eksik bulunurken Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravilion, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

BORDO-MAVİLİLER BEŞ EKSİK

Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı dört maçı kazanan Akdeniz ekibine ilk yenilgisini tattırma peşinde olacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Trabzonspor'daki eksikler de göze çarpıyor. Kırmızı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez'in yanı sıra Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Filip Benkovic ile sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı olacak. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.

ÖDEMELER AKSAMIYOR

Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi olduğu gibi Adana Demirspor maçı öncesi de oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdi. Bu sezon tüm ödemelerini düzenli olarak yapan bordo-mavili yönetim, oyuncuların moralini yüksek tutmaya ve tüm konsantrasyonlarını sahaya vermelerini arzuluyor.

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