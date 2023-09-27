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Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi

Trabzonspor Kulübü, mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurul düzenledi. Yeni tüzük, yapılan oylama sonucu bütün halinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 15:52
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi

Trabzonspor, 7405 sayılı 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu' hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurula gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. 556 üyenin yer aldığı genel kurul, yoklama yapılması ve açılış ile başlarken, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na da Mahmut Ören getirildi. Ören'in yanı sıra divan kurulunda Mehmet Ongan, Hakan Orhan, Kenan Atalay ve Salih Aladağ da yer aldı.

Kanun gereği yeni tüzükte yapılan değişiklikleri anlatan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, tüzüğün daha anlaşılır olması için muhtelif değişiklikler yapıldığını belirterek, "Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Spor Yasası'nda öngörülen şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulması gibi düzenlemeler tüzük tadil metnine işlendi. Divan Başkanlık Kurulu başkan adayının da divan başkanının organ ve kurullarda 5 yıl yöneticilik yapması veya organlarda 3 yıl yöneticilik yapması şartı kaldırıldı. Yerine divan kurulunda en az 5 beş yıllık divan kurulu üyesi veya organ ve kurullarda 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirildi. Başkan vekili ile genel sekreter olma şartı genişletilerek organ ve kurullarda en az 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirilmiş ve spor federasyonlarında fahri görev alan kulüp üyeleri, talimatlar ve meri mevzuatlar gereği üyelikten çıkmak zorunda kalanların, üyeliğe geri dönenenleri halinde, geçmiş sicillerini alma hakkı verilmiştir" dedi.

DİVAN ÜYELİĞİ KABULÜ KADINLARDA 20, ERKEKLERDE 25 YIL OLARAK BELİRLENDİ

Bazı kurul üyeliklerinde uzmanlıkların aranmasının hedeflenerek İstişare Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu'nun kaldırıldığını dile getiren Mahmut Ören, "Divan üyeliği kabulü kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olarak belirlendi. Yeni üye olacaklara referans olan üyelerin, 10 yıllık üye olma şartı, 5 yıla düşürüldü. Üye giriş ücretinin ve yıllık aldatı günün ekonomik koşullarına uyarlanması amacıyla, oransal artış düzenlemesi yapılmış ve kulübümüzün mevcut üyelik ücretlerinin indirim oranlarının yenilenmesi ve 2 yıl sabitlendi. 2 yıl üst üste aldatını ödemeyen üyelere yapılan 60 günlük çağrı süresi 90 gün olarak üyelerin lehine olacak şekilde güncellendi. Üye bildirimleri yeniden düzenlendi. Kulübümüze başkan adayı olacak kişilerin, toplaması gereken 200 imza sayısı genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yüzde 5'in oranında imza toplama şartı getirildi. Yönetimler borçları tazmin etmek zorunda şartı da sabitlendi" şeklinde konuştu.

Ören, ayrıca taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor'a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak maddenin itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldığını da açıkladı.

101 MADDE BÖLÜMLER HALİNDE OYLANDI

Mahmut Ören'in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddeleri genel kurula sunulurken, gündemin kabulü sonrası tüzük maddeleri bütün halinde oylamaya sunuldu. Taslak tüzükte 8. maddede yer alan 'kulübün başka kulüpleri devralıp devredebileceği' ifadesindeki 'devredebilir' ifadesinin çıkarıldığı genel kurula açıklandı.

Tüzük bölümlerinin oylamasının tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni tüzük bütün halinde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Kulübü'nün yeni tüzüğü oy çokluğuyla kabul edildi.

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