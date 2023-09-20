Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da forma savaşları

Trabzonspor'da forma savaşları

Karadeniz devinin transfer döneminin bitimine 10 gün kala yaptığı hamlelerle kadro kalitesini artırması, rekabeti de farklı bir seviyeye çıkarttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da forma savaşları

Karadeniz devinin transfer döneminin bitimine 10 gün kala yaptığı hamlelerle kadro kalitesini artırması, rekabeti de farklı bir seviyeye çıkarttı. Beşiktaş derbisinde Pepe, Kourbelis ve Umut Güneş gibi üç yeni transferin yanı sıra Arif, Kerem ve Onur Alp gibi genç isimleri de 21 kişilik maç kadrosuna almamıştı. Pepe'nin form tutması, yeni transfer Umut Güneş'in de rekabete girmesiyle birlikte gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı öncesi kadroda bazı değişikliklere gitmesi gerekecek olan Bjelica, özellikle orta sahada üç forma için yarışacak 12 isim arasında karar vermekte zorlanacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi değişti! İşte güncellenen şampiyonluk oranları…
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
F.Bahçe'de sakatlık derdine o yöntem de çare olamadı
G.Saray'da futbolculara dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuzeyin yeni kralı! Fırtına'ya ilaç gibi geldi
Trabzonspor'da 8 oyuncu skor üretti
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Eylül 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 06:03
Lewa 'dalya' dedi Lewa 'dalya' dedi 01:00
Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da Stefan Kuntz kritik toplantı için İstanbul'da 00:22
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:17
Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! Celtic kızardı, Feyenoord kazandı! 00:17
Porto Shakhtar'ı 3'ledi! Porto Shakhtar'ı 3'ledi! 00:17
Daha Eski
Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı Mucizevi gol! Lazio'yu kalecisi kurtardı 00:17
M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! M. City Kızılyıldız'ı geriden gelip yendi! 00:17
Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! Barcelona Antwerp'i farklı devirdi! 00:17
Milan ile Newcastle yenişemedi! Milan ile Newcastle yenişemedi! 00:17
Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! Leipzig Devler Ligi'ne galibiyetle başladı! 00:17
PSG ikinci yarıda açıldı! PSG ikinci yarıda açıldı! 00:14