Haberler Trabzonspor Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından sürpriz ziyaret

Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından sürpriz ziyaret

Trabzonspor'a sponsor olan Papara kulübe ziyarette bulundu. Papara yönetim kurulu üyeleriyle bordo-mavili kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan biraraya geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:43
Trabzonspor Kulübüne sponsorlarından sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un sponsoru olan firmalardan Papara'nın yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı ile Miller Holding'in yönetim kurulu başkanı Turhan Mildon, bordo-mavili kulübe ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sponsor firmaların yöneticilerini karşılayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Karslı ve Mildon'a forma ile çeşitli hediyeler sunduğu belirtildi.

Doğan'ın desteklerinden dolayı Papara ve Miller Holding'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

DİĞER
Ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Özgü Namal'ın yüzü gülüyor!
AK Parti'den İstanbul'a özel yerel seçim şarkısı! Büyük beğeni topladı: Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti
Yeni hoca kim olacak? İşte adaylar
A Milli Takım'da Kuntz ile yollar ayrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi saat kaçta?
Transfer açığını kapatmak için 2 Arda Güler lazım
İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı?
Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin konusu nedir?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'a sürpriz ziyaret Trabzonspor'a sürpriz ziyaret 16:43
İsmail Kartal: 3 puanı almak istiyoruz İsmail Kartal: 3 puanı almak istiyoruz 16:20
Yeni hoca kim olacak? İşte adaylar Yeni hoca kim olacak? İşte adaylar 15:44
AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 15:25
Twente - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Twente - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 15:13
A Milli Takım'da Kuntz ile yollar ayrıldı! A Milli Takım'da Kuntz ile yollar ayrıldı! 15:08
Daha Eski
Türkiye - Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? 14:56
F.Bahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i belli oldu! 14:40
Bakan Bak, GSB töreninde konuştu Bakan Bak, GSB töreninde konuştu 14:30
"Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor" "Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor" 14:29
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 14:06
Darmstadt 98 - B.M'Gladbach maçı saat kaçta? Darmstadt 98 - B.M'Gladbach maçı saat kaçta? 13:50