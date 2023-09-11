TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Emmanuel Dennis'ten kötü haber!

Trabzonspor, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala atağa kalktı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı.

Fırtına'nın ilgilendiği isimlerden Nottingham Forest'ın forveti Emmanuel Dennis ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı ancak transfer gerçekleşmedi.

Haberde; Dennis'in temsilcilerinin, Türk kulüpleriyle görüşmelere devam ettiğine yer verildi. Satın alma opsiyonu olmadan kiralama seçeneğinin masada olduğu ve oyuncunun maaşının büyük kısmının gideceği kulüp tarafından karşılanacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun transferin son günü olan 15 Eylül Cuma gününe kadar bir Türk takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.