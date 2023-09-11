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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Emmanuel Dennis'ten kötü haber!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un gündemine gelen Emmanuel Dennis'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer ile Nijeryalı futbolcu arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 18:44
ARDA AKDENİZ
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Emmanuel Dennis'ten kötü haber!

Trabzonspor, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala atağa kalktı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı.

Fırtına'nın ilgilendiği isimlerden Nottingham Forest'ın forveti Emmanuel Dennis ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı ancak transfer gerçekleşmedi.

Haberde; Dennis'in temsilcilerinin, Türk kulüpleriyle görüşmelere devam ettiğine yer verildi. Satın alma opsiyonu olmadan kiralama seçeneğinin masada olduğu ve oyuncunun maaşının büyük kısmının gideceği kulüp tarafından karşılanacağı ifade edildi.

25 yaşındaki oyuncunun transferin son günü olan 15 Eylül Cuma gününe kadar bir Türk takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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