Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. Doğan, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmeye dair detaylarla ilgili konuşan Doğan, Bir nezaket ziyaretiydi. Başkanımız yeniden seçildiği için hem hayırlı olsun dedik hem de yeni sezon öncesinde duygu ve düşüncelerimizi belirttik. Kendisi de aynı görüşte. Biz ligin adil olması, herkese aynı mesafede durulması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi belirttik. Sayın başkan da aynı düşüncelere sahip. Dolayısıyla çok güzel bir görüşme geçti. İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu güzel, sağlıklı, sakatlık olmadan bir sezon yaşanır. Karşılıklı temennilerimizi verdik" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Ertuğrul Doğan, "Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızdan bir liste aldık. Uygun maliyetlere geldiği yerde bu transferleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yeni stat isim sponsorluğu anlaşmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor için çok önemli bir anlaşma oldu. Tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşması. İçerisinde ek gelirler de var. Zaman içerisinde açıklayacağız. Önümüzdeki ya da sonraki hafta sponsor firma ile çok detaylı bir açıklamayla hem lansman yapacağız hem de basını bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.

"70 MİLYON EURO'YU BULAN SPONSORLUK ANLAŞMALARI YAPILDI"

Trabzonspor camiasının rakipleri ile mücadele edebilmesi için öncelikle içeride birlik olması gerektiğini söyleyen Başkan Doğan, "Şehrin birlik ve bütünlük içerisinde olması lazım. Sonuçlar ne olursa olursun tribünleri doldurmamız gerekiyor. Bizim tüm bu sorunları aşmamız için camianın her türlü gücünün bir arada olması, taraftarımızın özellikle takımına sahip çıkması lazım. Cuma günkü Antalya maçında tribünde olmalıyız. Yönetim sabah akşam çalışıyor. 4 aylık bir yönetim kuruluyuz. Bu zaman içerisinde 70 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Tüm bunlara rağmen Trabzonspor'un ciddi anlamda borç yükü devam ediyor. Biz tüm bunların üzerinden geçip aynı zamanda transfer yapmak istiyoruz. Süreç zor ama tek tek ilk gün söz verdiğimiz gibi her türlü konunun üzerinden gelebilecek güce sahibiz. Taraftarımız bize güvensin ve takımının yanında olsun" diye konuştu.

"TRABZONSPOR GEÇEN SEZON EN PAHALI KADROSUNU KURDU VE SONUÇLARI ORTADA"

Diğer takımların transferleri hakkında konuşan Doğan, "Rakiplerle bir işimiz yok. Onların kendi içlerinde olan bir durum. Yapmış oldukları transferlerin bedellerini kendileri ödeyecek. Bizi ilgilendiren bir durum değil. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim, her şey yapılan transferlerle bitmiyor. Trabzonspor geçen sezon en pahalı kadrosunu kurdu ve sonuçları ortada. Sahada birlik olmadığı, oyuncunun parasını ödeyemediğin sürece kurduğun kadronun bir önemi yok. Biz şu anda sahada bir olmaya, mücadele etmeye ve kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye odaklandık. Trabzonspor her zaman zirve yarışının içerisinden olacaktır. Biz her zaman bunun her türlü mücadelesinin vereceğiz" dedi.