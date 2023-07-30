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Trabzonspor AEK Atina maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor. Bordo mavililer bu süreçte pek çok hazırlık maçına çıkıyor. Karadeniz ekibi son olarak özel maçta Yunan ekibi AEK Atina ile sahasında karşı karşıya geliyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 20:30
Trabzonspor AEK Atina maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz ekibi hazırlık sürecinde Yunanistan'ın AEK Atina ekibiyle özel maçta karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez

AEK Atina: Stankovic, Vida, Moukoudi, Hajsafi, Rota, Szymanski, Pineda, Eliasson, Jonsson, Garcia, Zuber

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - AEK Atina maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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