Trabzonspor AEK Atina maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz ekibi hazırlık sürecinde Yunanistan'ın AEK Atina ekibiyle özel maçta karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI 11'LERİ Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez

AEK Atina: Stankovic, Vida, Moukoudi, Hajsafi, Rota, Szymanski, Pineda, Eliasson, Jonsson, Garcia, Zuber

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - AEK Atina maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.