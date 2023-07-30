Trabzonspor AEK Atina maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Karadeniz ekibi hazırlık sürecinde Yunanistan'ın AEK Atina ekibiyle özel maçta karşı karşıya geliyor.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor:
Trabzonspor:Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez
AEK Atina: Stankovic, Vida, Moukoudi, Hajsafi, Rota, Szymanski, Pineda, Eliasson, Jonsson, Garcia, Zuber
ASpor CANLI YAYIN
TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - AEK Atina maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.