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Trabzonspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, AEK ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:20
Trabzonspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

TRABZONSPOR - AEK MAÇI CANLI İZLE

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, hazırlık maçında AEK ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - AEK maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma aSpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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