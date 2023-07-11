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"City'nin teklifi içimde kaldı"

Abdülkadir Ömür: 26 milyon euro teklif ettiler. Başkandan gitmek için izin istedim ama beni göndermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
"City'nin teklifi içimde kaldı"

Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür kampta konuştu. Başarılı futbolcu şunları söyledi: "Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim ve gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Tanıyanlar beni bilir, ben her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Gitsem ne olurdu diye düşündüğüm olmuştur."

"Trabzonspor'da top toplayıcılık yaptım, futbolcuların önünde seremoniye çıktım. Hayalim Trabzonspor'da forma giymek, şampiyonluk yaşamaktı. Buna ulaştım. Futbol hayatım bitince Trabzon'da yaşayacağım. Avrupa hedefim var. Ama tek taraflı bir gidiş olmaz. Kulübüme faydam olacaksa, iki tarafın da rızası varsa giderim. Yoksa burada oynamaktan mutluyum çünkü ben de bir taraftarım."

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