TRANSFER HABERİ | Petkovic apronda! İşte Trabzonspor'un bonservis teklifi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımdan gidecek isimleri belirlemeye çalışırken, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda eskiden çalıştığı öğrencilerine de yönelen Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb forması giyen forvet Bruno Petkovic'i çok istiyor. Bir süredir oyuncu için temasta olan Trabzonspor yönetimi ise Zagreb temsilcisi ile bir türlü bonservis konusunda anlaşamamıştı.

BONUSLAR DA EKLENECEK

Zagreb'in yaklaşık olarak 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanırken yeni formül arayışları ise yolda. Bordo-mavililer, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki forvet için 2 milyon euro bonservis teklif edecek. Ayrıca kontrata; kupa ve gol bonusları da eklenecek. Buna göre Fırtına, yeni bir teklif yapmaya hazırlanırken, Petkovic ise Bjelica ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

TÜRKİYE'YE UYGUN

Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede Petkovic'in mutlaka alınması gerektiğini söylemişti. 1.93 boyundaki forvetin, Hırvat kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Doğan, Bjelica'nın "Tam Süper Lig'e uygun" dediği isim için bir hayli ısrarcı. Camia da güzel haberleri bekliyor.

29 MAÇTA OYNADI

NK Metkovic alt yapısında yetişen Bruno Petkovic daha sonra NK Zagreb, Dragovoljac, Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna ve Hellas Verona'da forma giydi. Hırvat forvet ülkesinin milli takımında 29 maçta 7 gol attı.