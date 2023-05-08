Trabzonspor 2-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor sahasında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Fırtına'da 10. dakikada Kitsiou gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kitsio'nun kırmızı kartının ardından karara yoğun itirazlarda bulunan Ankaragücü teknik direktörü hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadelede gol perdesini ise 45+1'de Trabzonspo'dan Umut Bozok açtı.

62. dakikada ise bir kez daha sahneye Umut Bozok çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Bu gollerle beraber Trabzonspor sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Trabzonspor 48 puanla ligde 7. sırada yer aldı.

Ankaragücü ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor.