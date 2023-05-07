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Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un Al Taawon takımında kiralık oynayan futbolcusu Flavio’dan müjde var. Suudi Arabistan temsilcisi Brezilyalı futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Al Taawon’un Flavio’nun satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 11:31
Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle

Trabzonspor'un 2020-21 sezonunun başında Brezilya'nın EC Bahia takımından transfer ettiği Flavio beklentilerin uzağında kalmıştı.

Geçen yılı Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı futbolcu, bu yıl da Suudi Arabistan'In Al Taawon takımına kiralandı.

Flavio, Suudi Arabistan temsilcisinde sezonun genelinde başarılı bir performans sergiledi. Suudi Arabistan'da ligin bitmesine 5 hafta kala 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği belli oldu.

Taawon'un Brezilyalı futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonu olan 2 milyon doları kullanması bekleniyor.

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