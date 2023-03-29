Haberler Trabzonspor "Hedeflerimiz var"

"Hedeflerimiz var"

Sezon sonuna kadar Trabzonspor’u çalıştıracak olan Orhan Ak kolları sıvadı. Genç hoca “Lig ve kupada hedeflerimiz var” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
"Hedeflerimiz var"

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Bordo-mavili kulüpte Abdullah Avcı'nın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna yardımcısı Orhan Ak oturmuştu. Seçime kadar takımın başında olan Ak'a yeni bir görev biçilmişti. Yönetim yeni teknik adam için acele etmeyeceklerini belirterek sezonu Orhan Ak ile tamamlama kararı aldı. Genç çalıştırıcı da kolları sıvadı. Ak "Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz. Önce Süper Lig sonra kupada çok önemli hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

Boğuşlu döndü

Orhan Ak'ın ekibine en önemli hamlelerinden biri Alper Boğuşlu'nun yeniden bordo-mavili kulübe dönmesi oldu. 1962 Akçaabat doğumlu olan Boğuşlu, 2 şampiyonluk kadrosunda yer alan bir isim. Taraftarlar dönüşüne sevindi.

İdmana devam

Süper Lig'de haftayı Kayserispor ile geçirecek bordo-mavili takım 1 günlük iznin ardından yeniden toplandı. Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak olan Orhan Ak yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Bordo-mavili futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

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