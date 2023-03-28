Hocayı açıklarız

Yeni yönetimde Asbaşkan olan Zeyyat Kafkas, önemli açıklamalar yaptı. Kafkas, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam edilebileceğini işaret ederek, "Abdullah hoca ayrıldıktan sonra Orhan hocaya rica ettik, kendisi de bizi kırmadı. Kongre sürecinde Trabzonspor'u yalnız bırakmayarak görev aldı, takımı çalıştırıyor. Önümüzdeki süreçte kısa dönemde teknik anlamda bir karar vereceğiz. Orhan Ak ile oradaki başarıya göre belki devam ederiz, belki yeni bir arayışa girebiliriz. 1-2 gün içerisinde nasıl bir yol izleneceğini Ertuğrul bey kamuoyuna açıklayacak."

BELLİ İSİMLER LİSTEMİZDE

Bordo-mavili kulübe yeni hoca olarak Fatih Terim, Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Fatih Tekke gibi isimlerin transfer edileceği iddialarını yanıtlayan Kafkas, "Listemizdeki isimler içerisinde görev yapmayanlar ve şu anda görevde olan hocalar belli. Görev yapanlarla etik olarak Trabzonspor camiası hiçbir zaman bir konuşma içerisine girmez. Belli isimler var. Her isim konuşulabilir ama gerçekçi olmak lazım. Şu an takımın başın bir hoca var zaten" dedi.

300 MİLYON ÖDEYECEĞİZ

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni dönemde öncelikli hedefin mali yükü azaltıp sürdürülebilir ekonomi planını hayata geçirmek olduğunu söyleyen Kafkas, "31 Mart'a kadar 300 milyon TL'nin üzerinde bir ödememiz var. Her kulüp gibi bizim de 'borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Kongre kararı almamızın ana sebeplerinden bir tanesi buydu" dedi.

İCRA VE MAHKEME YOK

47'nci dönem faaliyet raporlarına yansıyan, 10 futbolcunun menajerinin halihazırda kulüpten alacaklarına yönelik şu an bir icra süresinin olmadığı söyleyen Kafkas şöyle konuştu: "İcra veya mahkeme yok, yanlış bilgi. Sadece 3-4 tane oyuncunun çektiği ihtarlar var. 5-6 oyuncu ihtar çekti ki bu doğal haklarıdır. Hepsi halledilecek. Ayın 30'u itibariyle hiçbir oyuncu serbest kalmayacak."

2 MİLYARA İNERSE KUTLARIZ

Ödemeleri azaltmak adına ilk etapta kadro maliyetini düşürmeyi istediklerini söyleyen Kafkas, "Gerçekten birim 20-25 milyon bandını geçmeyen bir oyuncu bütçemiz olması gerekiyor ve aynı şekilde üretip yarışma modeliyle sürdürülebilir ekonomik modeli ortaya koymamız gerekiyor. Bugün borç 3 milyara dayandıysa, 2 milyara düştüğü zaman da kutlamalar ve alkışlamalar yapılmasını istiyorum" dedi.