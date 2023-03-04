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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 16:06
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadelesinde devam ediyor. Cumartesi gününün ikinci karşılaşmasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Gbamin, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Onur, Mrsic, Oğuz, Geraldo, Sekidika, Umut

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Karşılaşmaya saatler kala Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.


SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

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