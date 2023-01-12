Doğukan Sinik resmen Antalyaspor'a döndü

Antalyaspor, Doğukan Sinik'i kiraladığını duyurdu.
İşte o açıklama:
"Yeni gelmedi, geri geldi.
Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin."
🦂 ''Yeni gelmedi, geri geldi.''— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 12, 2023
📌 Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin @dogukansinik #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/1yqGUyZBrC