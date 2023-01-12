Doğukan Sinik resmen Antalyaspor'a döndü

Antalyaspor, Doğukan Sinik'i kiraladığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Yeni gelmedi, geri geldi.

Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin."