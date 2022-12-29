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Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlığına dair açıklama!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Edin Visca'nın sakatlığına dair açıklama yaptı. Aktarılan bilgilere göre Visca, ameliyat oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:54
Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlığına dair açıklama!

Trabzonspor, Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

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