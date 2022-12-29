Trabzonspor deplasman kabusu yaşıyor! 12 maçta...

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahalarda aldığı sonuçlarla Lig ve Avrupa'da önemli yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda oynadığı toplam 12 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazandı. 7 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 maçta ise berabere kaldı.

Ligde 8 deplasman maçının 5'inde puan kaybı

Trabzonspor, ligde 8 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, İstanbulspor'u 2-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybetti, Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 11 puan elde ederken 13 puan kaybetti.

Avrupa'da hepsini kaybetti

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı 4 deplasman maçını da yitirdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.

Dış sahada aldığı sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda eden Karadeniz ekibi, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

12 maçta 26 gol yedi

Trabzonspor, oynadığı 12 dış saha maçında kalesinde 26 gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde 8 maçta 16 gol, Avrupa kupalarında ise 4 karşılaşmada 10 gol yedi.