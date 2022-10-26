Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Karadeniz devi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın Kızılyıldız'a konuk olacak. Monaco'yu evinde 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyan ve 6 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, üç puanla son sırada bulunan Sırp temsilcisi karşısında deplasmanda zaferle dönmek istiyor.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı da oyuncularını bu zorlu maça özel olarak motive ediyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran başarılı hoca, yine galibiyet hedefi ile sahaya çıkacaklarını söylüyor.
3 PUAN BİZİM OLSUN
Avcı, zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Süper Lig'deki son Sivas maçındaki galibiyet nedeniyle oyuncularına teşekkür eden bordo-mavili teknik adam, "Bazen kazanmak çok önemlidir ve bu zaman içerisinde anlaşılır.