Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı futbolcularına seslendi: Avcı, "Kazanmak her şeyden önemlidir. Kızılyıldız'ı da devirelim. Monaco karşısında yazdığımız destanı tekrarlayalım. Gruptan çıkmamız için 3 puan almamamız gerek" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Karadeniz devi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın Kızılyıldız'a konuk olacak. Monaco'yu evinde 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını çok net bir şekilde ortaya koyan ve 6 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, üç puanla son sırada bulunan Sırp temsilcisi karşısında deplasmanda zaferle dönmek istiyor.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı da oyuncularını bu zorlu maça özel olarak motive ediyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran başarılı hoca, yine galibiyet hedefi ile sahaya çıkacaklarını söylüyor.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

3 PUAN BİZİM OLSUN
Avcı, zorlu deplasman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Süper Lig'deki son Sivas maçındaki galibiyet nedeniyle oyuncularına teşekkür eden bordo-mavili teknik adam, "Bazen kazanmak çok önemlidir ve bu zaman içerisinde anlaşılır.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Kızılyıldız'ı da yenmemiz gerekiyor ve zaferle döneceğiz. Günün sonunda istediğimiz şeyleri yapmak tabii ki çok önemli ancak üç puanı almak daha da önemli.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

O yüzden bazen sadece kazanmak gerekir. Şimdi tekrar aynısını yapacağız. Monaco karşısında yazdığımız destanın aynısını tekrarlayalım" dedi.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

AVCI ŞAHLANDIRDI
Trabzonspor'da Süper Lig, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplam 99 maça çıkan Abdullah Avcı'nın 55 galibiyet ve 30 beraberliği bulunuyor. Ligde 81 maçta 2.06'lık puan ortalaması yakalandı.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Trabzonspor'u 38 yıl sonra ligde şampiyon yaptı. Trabzonspor'da 2019- 20'de ve 2021-22'de Süper Kupa kazandı. Bordo-mavililerin 1979-80'deki 28 haftalık liderlik rekorunu 41 yıl sonra geride bıraktı ve tam 30 hafta ligin zirvesinde kaldı.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

Trabzonspor; ligde iç sahada 30 maçtır kaybetmiyor. Avcı; en son 29 Ekim 1988 ile 7 Nisan 91'deki 43 maçlık serinin ardından Fırtına'ya en uzun serisini yaşatıyor.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

17 sezon sonra en uzun galibiyet serisini yaşattı. Fırtına en son 2003- 04'te 11 maç üst üste kazanmıştı, Avcı'yla geçen sezon 8 ve 15. haftalar arası 8 galibiyet aldı. Bu 8 maçlık galibiyet Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerindeki en uzun seri oldu. Trabzonspor'a tarihinin deplasmandaki en uzun serisini yaşattı. Avcı'lı Fırtına'nın; tam 24 maç üst üste rakip sahada bileğini büken olmadı.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

AVCI İLE İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 5 karşılaşma oynayan bordo- mavililer hiç kazanamadı. Artık siftah yapmak istiyor.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

HASRET SONA ERECEK
Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz devi, daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

KRİTİK BİR SINAV
H grubu'nda 6 puanı bulunan ve averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, Kızılyıldız'ı yenerse puanını 9'a yükselterek gruptan çıkma adına çok önemli bir adım atacak. Karadeniz devi, son karşılaşmasında Ferencvaros'u konuk edecek.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

İÇ SAHADA 1119 GÜN SONRA
Fırtına, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek sonlandırmıştı. Bordo-mavililer, evinde bin 119 gün sonra kazanmıştı.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

AVCI VE MARC BARTRA KONUŞACAK
Teknik direktör Abdullah Avcı ve Bartra bugün TSİ 20.30'de Rajko Mitic Stadyumu'nda basının sorularını yanıtlayacak. Ardından idmana geçecek.

Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Kızılyıldız'ı devirelim"

YOLCULUK BUGÜN
Bordo-mavililer, Kızılyıldız maçı için bugün TSİ 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Belgrad'a gidecek. TSİ 21.00'de Mitic Stadı'nda idman yapacak.

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