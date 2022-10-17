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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a dev üstünlük! 310 gündür...

Süper Lig'in 10. haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor adına maç sonrası önemli bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:24
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a dev üstünlük! 310 gündür...

Süper Lig'in 10'uncu haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş'a karşı yenilmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, rakibiyle 2-2'lik berabere kalarak 18 puanla ligin 5'inci sırasına yükseldi.

TRABZONSPOR SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI
Bordo mavililer, Beşiktaş karşısında deplasmanda çıktığı maçlarda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Rakibine son olarak 2016-17 sezonunun 10'uncu haftasında Şenol Güneş yönetiminde oynanan müsabakadan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer, sonrasında oynanan maçlarda 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Trabzonspor, dün akşam da sahadan beraberlikle ayrılarak Beşiktaş deplasmanı yenilmezliğini 310 güne çıkardı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI HİÇ YENİLMEDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmemeyi başardı. Trabzonspor'da yaklaşık 2 yıldır görevini sürdüren teknik adam, dün akşam oynanan müsabakayla birlikte eski takımına karşı çıktığı 4 maçtan da puan veya puanlarla ayrılarak yenilmezlik serisi elde etti.

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KIRMIZI KARTI
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'un 2017-18 sezonunun 9'uncu haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta da kırmızı kart gören Yusuf, Süper Lig'deki 2'nci kırmızı kartını dün akşam gördü. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür dileyen futbolcu, kiralık olarak geldiği Lille takımında 2019 yılında Stade Reims'e karşı oynanan maçta çift sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

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