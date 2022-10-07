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Monaco'ya VAR Trabzon'a yok

Gomez’e VAR’dan kırmızı çıkaran Kruashvili, Vederson’un kendini atmasına penaltı çaldı. 45+4’te Disasi’nin Bardhi’yi çiğnemesinde net penaltıyı vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Monaco'ya VAR Trabzon'a yok

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Oynadığı son 3 maçı kazanan ve çıkış trendine giren temsilcimiz dün 11. dakikada ünlü golcüsü Gomez kırmızı kartla atılınca ilk şoku yaşadı. Camara, Maxi Gomez'e faul yaptı, Uruguaylı yıldızın ayağı, düşerken Camara'nın yüzüne geldi. VAR'ın çağırdığı Gürcü hakem Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

TARAFTARDAN TEPKİ

4'te Denswil'e ağır bir kararla sarı gösteren tecrübesiz hakem, ilk yarının sonunda iki kritik hata yaptı. 45'te Bartra'nın hafif teması ile Vederson kendini yere attı. Kruashvili ağır bir kararla penaltı verdi. 45+4'te bu kez Disasi, ceza alanında Bardhi'nin üzerine sıçradı. Ancak Kruashvili bu kez görmedi! Net bir penaltıyı es geçti, Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan hakeme tepki göstererek, "Onlara var ama bize yok. En azından VAR çağırmalıydı. Büyük rezalet" yorumları yaptı.

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