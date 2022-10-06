MONACO TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, H Grubu 3. maçında Fransa ekiplerinden Monaco ile karşılaşacak. Fırtına, kazanarak puanını 6 yapmak istiyor. Peki, Monaco - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

UEFA'DA 90. MAÇ

Trabzonspor, Monaco takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 89 maçın 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 müsabakada berabere kalan Karadeniz ekibi, 33 karşılaşmada ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 120 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 123 gol gördü.

BORDO-MAVİLİLERİN ZAFERLERİ

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 143 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 143 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası-Avrupa Ligi 89 34 22 33 120 123 UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12 UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9 Toplam 143 51 37 55 182 198