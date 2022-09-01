Maxi Gomez Trabzonspor'da

Trabzonspor transfer döneminin en flaş transferlerinden birine imza attı. Adı Fenerbahçe ile anılan ve sarı-lacivertli kulübe geleceği söylenen Valencia'nın 26 yaşındaki golcüsü Maxi Gomez, bordo- mavililer ile anlaştı. Sörloth'u Kopenhag'a sattıktan sonra forvet arayışlarına başlayan Karadeniz Fırtınası, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Uruguaylı forvet için İspanyol kulübü Valencia ile temas kurdu. Valencia Kulübü, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'den talep ettiği tüm şartları Trabzonspor'a da bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hakkında hazırlanan tüm raporları incelediği ve transferine onay verdiği Maxi Gomez için Valencia ile 6 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya varıldı. Oyuncu ve menajeriyle yapılan pazarlıklarda da 2.5 milyon euro maaş karşılığında 3+1 yıllık anlaşmaya varıldı. Maxi Gomez'in bugün Türkiye'ye gelerek Fırtına ile resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Haber İspanyol medyasında da geniş yer buldu. As Gazetesi de Maxi Gomez transferini manşetten duyurdu.