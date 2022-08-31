TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına golcüsünü buldu! Artem Dovbyk...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Andreas Cornelius'un eski kulübü Kopenhag'a transfer olmak istemesiyle başlayan süreçte bordo-mavililer yerini doldurmak için hemen harekete geçti.
Karadeniz devinin listesinde iki aday vardı: Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk. Fırtına önceki gün Bakambu için Marsilya ile görüşmelere başlamıştı ancak bu transfer gerçekleşmeyince dün de Dovbyk için Dnipro'nun kapısını çalındı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ukraynalı futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. İdareciler de temasları sıklaştırdı.