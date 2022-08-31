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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına golcüsünü buldu! Artem Dovbyk...

Trabzonspor transfer haberi... Andreas Cornelius'un ayrılma ihtimaline karşı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Bordo mavililer Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'i listesine aldı. İşte 25 yaşındaki golcü futbolcunun bonservis bedeli...

YUNUS EMRE SEL Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Yunus Emre Sel
Trabzonspor Artem Dovbyk transferi için bastırıyor! Fırtına'nın teklifi...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Andreas Cornelius'un eski kulübü Kopenhag'a transfer olmak istemesiyle başlayan süreçte bordo-mavililer yerini doldurmak için hemen harekete geçti.

Trabzonspor Artem Dovbyk transferi için bastırıyor! Fırtına'nın teklifi...

Karadeniz devinin listesinde iki aday vardı: Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk. Fırtına önceki gün Bakambu için Marsilya ile görüşmelere başlamıştı ancak bu transfer gerçekleşmeyince dün de Dovbyk için Dnipro'nun kapısını çalındı.

Trabzonspor Artem Dovbyk transferi için bastırıyor! Fırtına'nın teklifi...

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ukraynalı futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. İdareciler de temasları sıklaştırdı.

Trabzonspor Artem Dovbyk transferi için bastırıyor! Fırtına'nın teklifi...

Fırtına'nın renklerine bağlamak istediği Artem Dovbyk için Dnipro 6.2 milyon euro'luk bir rakam belirlemiş durumda. Kulübüyle 2 sezon daha kontratı olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis parası Andreas Cornelius'un satışından buraya aktarılacak.

Trabzonspor Artem Dovbyk transferi için bastırıyor! Fırtına'nın teklifi...

Böylece Trabzonspor hem bu bölgede kaliteyi düşürmemiş olacak hem de Cornelius'tan 4 yaş daha genç bir oyuncuyla yenilenmeye gidecek. Bordo-mavililer, Dovbyk'ı daha önce de almak istemiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Mutlaka bitirin" talimatı verdi.

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