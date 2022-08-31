TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına golcüsünü buldu! Artem Dovbyk...

Böylece Trabzonspor hem bu bölgede kaliteyi düşürmemiş olacak hem de Cornelius'tan 4 yaş daha genç bir oyuncuyla yenilenmeye gidecek. Bordo-mavililer, Dovbyk'ı daha önce de almak istemiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Mutlaka bitirin" talimatı verdi.